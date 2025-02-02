Генсек НАТО призвал Германию больше тратить на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Германию увеличить расходы на оборону и производство вооружений.

Об этом он сказал в интервью Bild, передает "Европейская правда".

Рютте повторил свой тезис о том, что союзники должны делать больше, чтобы их детям не пришлось изучать русский в школах.

"Не будет никаких уроков русского, если мы примем правильные решения. Решения, которые нам срочно нужно принять в этом году", – подчеркнул он.

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"Немцы сделали много правильного с начала войны в Украине", – сказал генсек.

Он отметил критически важную военную поддержку, которую Берлин оказал Киеву, и недавнее создание базы Бундесвера в Литве для защиты стран Балтии от российской агрессии.

"Но учитывая размер немецкой экономики, мы, конечно, хотим, чтобы они делали гораздо больше", – сказал он.

"Германия должна увеличить расходы на оборону, это будет необходимо", – продолжил Рютте.

Он также призвал крупнейшую экономику Европы увеличить производство вооружений: "Мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны".

Рютте обосновал свое требование, ссылаясь на то, что, по его мнению, вызывает все большее беспокойство: "Не только ситуация с Россией опасна, но и китайцы также чрезвычайно расширяют свой военный потенциал".

Поэтому все страны НАТО, в том числе и Соединенные Штаты, должны делать больше для обороны, сказал Рютте.

Насколько высоким будет новый показатель расходов НАТО, является предметом дискуссий, сказал он, "но я могу заверить вас в одном: он будет намного, намного, намного больше 2%".

Члены НАТО пообещали тратить на оборону не менее 2% экономического производства в 2014 году, и этот показатель может быть увеличен на следующем саммите НАТО в июне.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польши, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.