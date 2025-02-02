Грецькому Санторіні рекомендували закрити школи через підвищену сейсмічну активність

Грецька влада порадила жителям острова Санторіні в Егейському морі закрити школи в понеділок, уникати двох невеликих портів і утриматися від скупчення людей в закритих приміщеннях через підвищену сейсмічну активність в регіоні протягом останніх днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У п'ятницю та суботу в районі між вулканічним островом Санторіні та Аморгосом було зареєстровано серію підземних поштовхів магнітудою до 4,3, йдеться у заяві міністерства цивільного захисту, опублікованій у суботу в другій половині дня.

У міністерстві заявили, що активність не пов'язана з вулканічною діяльністю і відступає, але експерти запропонували запобіжні заходи, включаючи закриття шкіл 3 лютого.

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Вони також закликали людей не відвідувати і не залишатися в невеликому порту Аммуді і гавані Фіри, які обслуговують переважно круїзні лайнери.

За даними Афінського геодинамічного інституту, землетруси силою від 2,8 до 4,5 сталися в цьому районі в неділю вранці, але не завдали шкоди. Греція розташована на кількох лініях розломів і часто страждає від землетрусів.

Санторіні – один з головних туристичних напрямків Греції.

Одне з найбільших вивержень в історії, близько 1600 року до н.е., сформувало острів у його нинішньому вигляді. Останнє виверження в цьому районі відбулося в 1950 році.

Влада грецького Лесбосу 22 січня розпорядилась закрити усі школи, щоб перевірити їх на предмет пошкоджень після раптового землетрусу, який сколихнув острів.

Повідомляли також про землетрус магнітудою 5,2 біля узбережжя турецького району Айваджик у провінції Чанаккале.