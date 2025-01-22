Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,2
Новини — Середа, 22 січня 2025, 10:37 —
У середу, 22 січня, біля узбережжя турецького району Айваджик у провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), передає "Європейська правда".
Як зазначили в AFAD, епіцентром був район Айваджик.
Землетрус стався о 23:38 за місцевим часом, епіцентр був на глибині 8,65 км.
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У середині жовтня провінцію Малатья на сході Туреччини сколихнув землетрус.
А 22 грудня на південному заході Туреччини біля узбережжя району Датча в провінції Мугла стався землетрус магнітудою 4,7 за шкалою Ріхтера.
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