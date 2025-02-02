Греческому Санторини рекомендовали закрыть школы из-за повышенной сейсмической активности

Греческие власти посоветовали жителям острова Санторини в Эгейском море закрыть школы в понедельник, избегать двух небольших портов и воздержаться от скопления людей в закрытых помещениях из-за повышенной сейсмической активности в регионе в течение последних дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В пятницу и субботу в районе между вулканическим островом Санторини и Аморгосом было зарегистрировано серию подземных толчков магнитудой до 4,3, говорится в заявлении министерства гражданской защиты, опубликованном в субботу во второй половине дня.

В министерстве заявили, что активность не связана с вулканической деятельностью и отступает, но эксперты предложили меры предосторожности, включая закрытие школ 3 февраля.

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Они также призвали людей не посещать и не оставаться в небольшом порту Аммуди и гавани Фиры, которые обслуживают преимущественно круизные лайнеры.

По данным Афинского геодинамического института, землетрясения силой от 2,8 до 4,5 произошли в этом районе в воскресенье утром, но не нанесли ущерба. Греция расположена на нескольких линиях разломов и часто страдает от землетрясений.

Санторини – одно из главных туристических направлений Греции.

Одно из крупнейших извержений в истории, около 1600 года до н.э., сформировало остров в его нынешнем виде. Последнее извержение в этом районе произошло в 1950 году.

Власти греческого Лесбоса 22 января распорядились закрыть все школы, чтобы проверить их на предмет повреждений после внезапного землетрясения, которое всколыхнуло остров.

Сообщалось также о землетрясении магнитудой 5,2 у побережья турецкого района Айваджик в провинции Чанаккале.