Укр Рус Eng

Экс-премьер Франции возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной

Новости — Воскресенье, 2 февраля 2025, 12:56 — Иванна Костина

Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам Атталя, для него большая честь возглавить парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.

"Для меня большая честь возглавлять парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.

Реклама:

Справедливая борьба украинцев за свободу, против российского агрессора – это борьба всего французского народа, всех европейцев. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Напомним, в начале сентября прошлого года Атталь окончательно покинул премьерский пост и передал полномочия своему преемнику Мишелю Барнье после длительного поиска президентом Макроном кандидатуры нового главы правительства после парламентских выборов.

Атталь, близкий соратник Эмманюэля Макрона, был самым молодым премьер-министром в современной истории Франции.

После сложения премьерских полномочий он приехал в Киев и пообещал продолжить поддержку Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
Реклама: