Экс-премьер Франции возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной
Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной.
Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда".
По словам Атталя, для него большая честь возглавить парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.
"Для меня большая честь возглавлять парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.
Справедливая борьба украинцев за свободу, против российского агрессора – это борьба всего французского народа, всех европейцев. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.
Honoré de présider désormais le groupe d'amitié parlementaire entre la France et l'Ukraine.– Gabriel Attal (@GabrielAttal) February 1, 2025
Le juste combat des Ukrainiens pour la liberté, contre l'agresseur russe, est celui de tous les Français, de tous les Européens.
Слава Україні! Героям слава! 🇫🇷🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/zMONVjFzeo
Напомним, в начале сентября прошлого года Атталь окончательно покинул премьерский пост и передал полномочия своему преемнику Мишелю Барнье после длительного поиска президентом Макроном кандидатуры нового главы правительства после парламентских выборов.
Атталь, близкий соратник Эмманюэля Макрона, был самым молодым премьер-министром в современной истории Франции.
После сложения премьерских полномочий он приехал в Киев и пообещал продолжить поддержку Украины.