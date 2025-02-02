Экс-премьер Франции возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной

Бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь возглавил парламентскую группу дружбы с Украиной.

Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter), передает "Европейская правда".

По словам Атталя, для него большая честь возглавить парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.

"Для меня большая честь возглавлять парламентскую группу дружбы между Францией и Украиной.

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Справедливая борьба украинцев за свободу, против российского агрессора – это борьба всего французского народа, всех европейцев. Слава Украине! Героям слава!" – написал он.

Honoré de présider désormais le groupe d'amitié parlementaire entre la France et l'Ukraine.



Le juste combat des Ukrainiens pour la liberté, contre l'agresseur russe, est celui de tous les Français, de tous les Européens.



Слава Україні! Героям слава! 🇫🇷🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/zMONVjFzeo – Gabriel Attal (@GabrielAttal) February 1, 2025

Напомним, в начале сентября прошлого года Атталь окончательно покинул премьерский пост и передал полномочия своему преемнику Мишелю Барнье после длительного поиска президентом Макроном кандидатуры нового главы правительства после парламентских выборов.

Атталь, близкий соратник Эмманюэля Макрона, был самым молодым премьер-министром в современной истории Франции.

После сложения премьерских полномочий он приехал в Киев и пообещал продолжить поддержку Украины.