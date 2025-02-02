Кількість солдатів у німецькому війську торік зменшилась

Чисельність Бундесверу, незважаючи на збільшення кількості призовників, минулого року знову дещо зменшилася.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Наприкінці минулого року в Бундесвері налічувалося близько 181 150 солдатів, повідомила речниця міністерства оборони. Роком раніше, 31 грудня 2023 року, в армії все ще налічувалося близько 181 500 чоловіків і жінок у військовій формі.

Згідно з цими даними, скорочення відбулося переважно серед тимчасових солдатів, тоді як серед професійних солдатів і тих, хто проходить військову службу, спостерігалося незначне зростання.

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Наприкінці 2022 року Бундесвер все ще налічував 183 050 солдатів. Це також значно менше, ніж цільовий показник у 203 000 чоловіків і жінок у збройних силах. Однак ця цифра вважається застарілою з часів військового зламу століть і загарбницької війни Росії проти України, оскільки для національної та союзницької оборони потрібно більше солдатів.

Однак, згідно з внутрішнім списком Міністерства оборони Бориса Пісторіуса, частка жінок-кандидатів продовжує знижуватися протягом останніх двох років – незважаючи на широкі рекламні заходи з набору жінок-військовослужбовців.

Незважаючи на зниження, Міністерство оборони заявляє, що досягло "зміни тенденції", посилаючись на збільшення кількості заявок і набору на службу. Було здійснено близько 20 300 наборів, що приблизно на вісім відсотків більше, ніж у 2023 році. Це означає збільшення набору приблизно на 1500 солдатів. "2024 рік став роком найбільшого набору за останні п'ять років", – сказала речниця.

Згідно з поточною інформацією міністерства, налічувалося близько 81 600 цивільних співробітників, що приблизно на 100 осіб більше, ніж на рубежі 2023/2024 років. Загалом минулого року близько 20 100 чоловіків і жінок служили в якості резервістів, у тому числі близько 1 700 жінок.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає Німеччину збільшити витрати на оборону і виробництво озброєнь.