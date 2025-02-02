Численность Бундесвера, несмотря на увеличение количества призывников, в прошлом году снова несколько уменьшилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В конце прошлого года в Бундесвере насчитывалось около 181 150 солдат, сообщила пресс-секретарь министерства обороны. Годом ранее, 31 декабря 2023 года, в армии все еще насчитывалось около 181 500 мужчин и женщин в военной форме.

Согласно этим данным, сокращение произошло в основном среди временных солдат, тогда как среди профессиональных солдат и тех, кто проходит военную службу, наблюдался незначительный рост.

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В конце 2022 года Бундесвер все еще насчитывал 183 050 солдат. Это также значительно меньше, чем целевой показатель в 203 000 мужчин и женщин в вооруженных силах. Однако эта цифра считается устаревшей со времен военного перелома веков и захватнической войны России против Украины, поскольку для национальной и союзнической обороны требуется больше солдат.

Однако, согласно внутреннему списку Министерства обороны Бориса Писториуса, доля женщин-кандидатов продолжает снижаться в течение последних двух лет – несмотря на широкие рекламные мероприятия по набору женщин-военнослужащих.

Несмотря на снижение, Министерство обороны заявляет, что достигло "изменения тенденции", ссылаясь на увеличение количества заявок и набора на службу. Было осуществлено около 20 300 наборов, что примерно на восемь процентов больше, чем в 2023 году. Это означает увеличение набора примерно на 1500 солдат. "2024 год стал годом самого большого набора за последние пять лет", – сказала пресс-секретарь.

Согласно текущей информации министерства, насчитывалось около 81 600 гражданских сотрудников, что примерно на 100 человек больше, чем на рубеже 2023/2024 годов. Всего в прошлом году около 20 100 мужчин и женщин служили в качестве резервистов, в том числе около 1 700 женщин.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Германию увеличить расходы на оборону и производство вооружений.