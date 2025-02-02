У Грузії затримали кількох учасників протесту у Тбілісі, в тому числі лідерів опозиції

Грузинські правоохоронці затримали кілька демонстрантів, які беруть участь в акції протесту біля торгового центру Tbilisi Mall.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

На акції протесту на в'їзді в Тбілісі, біля торгового центру Tbilisi Mall сталося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Співробітники правоохоронних органів затримали кілька учасників протесту.

Крім того, під час бійки кільком учасникам мітингу стало зле.

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Демонстранти намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити дорогу і зрештою не дозволили їм зробити це. Наразі рух на в'їзді в Тбілісі відновлено.

Силовики вже затримали кілька учасників акції, серед них опозиціонери Ніка Мелія і Гігі Угулава, а також активіст Дмитрій Бідзінашвілі.

Протестувальники, які зібралися біля торгового центру Tbilisi Mall, спочатку зайняли частину проїжджої частини. Рух іншими смугами дороги тривав. Демонстранти планували пройти маршем до міського суду.

Раніше співробітники правоохоронних органів закликали їх залишатися на тротуарі і не займати проїжджу частину.

Нагадаємо, 29 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) покарала грузинську делегацію обмеженнями на роботу в організації у зв’язку з демократичним відкатом в країні та вимагає нових виборів і звільнення політв’язнів. У той же час, навіть тимчасове визнання повноважень грузинської делегації закріпило визнання нового парламенту Грузії, де немає опозиції.

Грузинські парламентарі від партії влади заявили про вихід представників Грузії зі складу ПАРЄ і пояснили, що чекатимуть, доки "припиниться шантаж".

Детально про плюси та мінуси рішення ПАРЄ – у статті "ЄвроПравди".