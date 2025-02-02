В Грузии задержали нескольких участников протеста в Тбилиси, в том числе лидеров оппозиции

Грузинские правоохранители задержали несколько демонстрантов, участвующих в акции протеста возле торгового центра Tbilisi Mall.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

На акции протеста на въезде в Тбилиси, возле торгового центра Tbilisi Mall произошло физическое противостояние между силовиками и демонстрантами. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько протестующих.

Кроме того, во время драки нескольким участникам митинга стало плохо.

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Демонстранты пытались перекрыть дорогу, а сотрудники правоохранительных органов требовали освободить дорогу и в итоге не позволили им сделать это. Сейчас движение на въезде в Тбилиси восстановлено.

Силовики уже задержали несколько участников акции, среди них оппозиционеры Ника Мелия и Гиги Угулава, а также активист Дмитрий Бидзинашвили.

Протестующие, которые собрались возле торгового центра Tbilisi Mall, сначала заняли часть проезжей части. Движение по другим полосам дороги продолжалось. Демонстранты планировали пройти маршем к городскому суду.

Ранее сотрудники правоохранительных органов призвали их оставаться на тротуаре и не занимать проезжую часть.

Напомним, 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) наказала грузинскую делегацию ограничениями на работу в организации в связи с демократическим откатом в стране и требует новых выборов и освобождения политзаключенных. В то же время, даже временное признание полномочий грузинской делегации закрепило признание нового парламента Грузии, где нет оппозиции.

Грузинские парламентарии от партии власти заявили о выходе представителей Грузии из состава ПАСЕ и объяснили, что будут ждать, пока "прекратится шантаж".

Подробно о плюсах и минусах решения ПАСЕ – в статье "ЕвроПравды".