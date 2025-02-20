"Зеленский спал": Трамп говорит, что в Киеве грубо обошлись с его министром финансов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его министр финансов Скотт Бессент столкнулся с грубым отношением во время своего визита в Киев на прошлой неделе.
Об этом он заявил на борту президентского самолета, его цитирует AP, сообщает "Европейская правда".
Американский президент рассказал, что Бессент долго добирался в Киев, и эта поездка была "опасной".
По словам Трампа, его министр поехал в Украину, чтобы подписать соглашение, а "вернулся с пустыми руками".
В то же время, как сообщает CNN, Трамп сказал, что с Бессентом вели себя "довольно грубо", а президент Зеленский якобы был недоступен к встрече, потому что "спал".
"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним", – утверждает Трамп.
Как известно, для обсуждения экономического партнерства с Украиной 12 февраля в Киев прибыл министр финансов Скотт Бессент и в ходе этого визита он встретился с Зеленским.
Тогда украинский президент заявил, что США передали Киеву первый проект "соглашения о партнерстве", которое предусматривает инвестиции в полезные ископаемые Украины в обмен на дальнейшую помощь.
По данным СМИ, администрация Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".
14 февраля в Мюнхене была перенесена встреча Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса, чтобы дать США возможность поработать с проектом меморандума о партнерстве, который Украина доработала и передала американцам.
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