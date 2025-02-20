Конгрессмен-республиканец: Трамп не прав, называя Зеленского диктатором

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон заявил, что президент Дональд Трамп был "неправ", назвав своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором.

Заявление американского конгрессмена приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Бейкон отметил, что считает слова президента Трампа о Зеленском "неправильными", и добавил, что "это позор".

"Президенту нужно сделать перерыв – и начать все сначала. Он сделал неудачный поворот", – сказал он.

Конгрессмен подчеркнул, что Зеленский был избран демократическим путем и что конституция страны позволяет откладывать выборы в условиях военного положения, которое было введено из-за вторжения России.

Он также ответил на заявление Трампа о том, что Украине "не следовало" начинать воевать с Россией, подчеркнув, что эти утверждения американского президента не отражают взгляды всей Республиканской партии.

"Многие республиканцы знают, что то, что сегодня сказал президент, было неправильным. Путин начал это вторжение. Он – диктатор. Он убил всех своих оппонентов. Зеленский был избран законно", – отметил Бейкон.

Он призвал Трампа стать "на сторону свободы, на сторону демократии, на сторону жертвы, а не захватчика, и отстаивать то, что является правильным".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.