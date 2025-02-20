Республіканці в Сенаті занепокоєні словесними атаками Трампа на Зеленського

Сенатори-республіканці занепокоєні останніми різкими висловлюваннями президента Дональда Трампа про Україну і його обвинуваченнями на адресу Володимира Зеленського.

Про це повідомляє The Hill, інформує "Європейська правда".

Зокрема, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що все це "зрештою дасть змогу встановити моральну рівність між Зеленським і Путіним".

Він також додав, що Зеленський "був правильним главою держави для того часу".

"Він згуртував націю, зосереджену на боротьбі з російськими окупантами, і я думаю, що ми повинні віддати йому належне за цю роботу", – сказав Тілліс.

Сенаторка від Республіканської партії Сьюзан Коллінз своєю чергою заявила, що вона "надзвичайно захоплюється" Зеленським, який "мужньо керує своєю країною" під час війни.

А член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон заявив, що Трамп був "неправий", назвавши Зеленського диктатором.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.