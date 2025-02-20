Республиканцы в Сенате обеспокоены словесными атаками Трампа на Зеленского

Сенаторы-республиканцы обеспокоены последними резкими высказываниями президента Дональда Трампа об Украине и его обвинениями в адрес Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Hill, информирует "Европейская правда".

В частности, сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что все это "в конце концов позволит установить моральное равенство между Зеленским и Путиным".

Он также добавил, что Зеленский "был правильным главой государства для того времени".

"Он сплотил нацию, сосредоточенную на борьбе с российскими оккупантами, и я думаю, что мы должны отдать ему должное за эту работу", – сказал Тиллис.

Сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинз в свою очередь заявила, что она "чрезвычайно восхищается" Зеленским, который "мужественно руководит своей страной" во время войны.

А член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон заявил, что Трамп был "неправ", назвав Зеленского диктатором.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.

В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.