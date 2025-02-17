У Греції побудують евакуаційний порт на острові Санторіні
Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас заявив, що країна незабаром створить евакуаційний порт на острові Санторіні, щоб полегшити безпечну евакуацію людей у разі сильнішого землетрусу на популярному туристичному напрямку.
Про це він заявив у понеділок, 17 лютого, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Як відомо, Санторіні з кінця січня потерпає від десятків тисяч слабких землетрусів, що змусило тисячі людей тікати, а владу заборонити будівельну діяльність, закрити школи і прилеглі острови.
Кікіліас заявив, що Греція побудує евакуаційний порт для безпечної стоянки пасажирських поромів, поки не буде створена нова портова інфраструктура.
"Поряд з новим портом на Санторіні, який готується, було прийнято рішення щодо створення евакуаційного порту в тій частині острова, де пасажирські пороми зможуть пришвартуватися в надзвичайних ситуаціях", – сказав він.
Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.
Ввечері 10 лютого Санторіні сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5,3.