У Греції побудують евакуаційний порт на острові Санторіні

Міністр цивільного захисту Греції Васіліс Кікіліас заявив, що країна незабаром створить евакуаційний порт на острові Санторіні, щоб полегшити безпечну евакуацію людей у разі сильнішого землетрусу на популярному туристичному напрямку.

Про це він заявив у понеділок, 17 лютого, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Санторіні з кінця січня потерпає від десятків тисяч слабких землетрусів, що змусило тисячі людей тікати, а владу заборонити будівельну діяльність, закрити школи і прилеглі острови.

Кікіліас заявив, що Греція побудує евакуаційний порт для безпечної стоянки пасажирських поромів, поки не буде створена нова портова інфраструктура.

"Поряд з новим портом на Санторіні, який готується, було прийнято рішення щодо створення евакуаційного порту в тій частині острова, де пасажирські пороми зможуть пришвартуватися в надзвичайних ситуаціях", – сказав він.

Підвищена сейсмічна активність в районі островів Санторіні й Аморгос почалася орієнтовно з 26 січня. Через часті поштовхи, що можуть бути провісником сильного землетрусу, тисячі туристів і мешканців поїхали з острова. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

Ввечері 10 лютого Санторіні сколихнув найсильніший за цей час поштовх магнітудою 5,3.