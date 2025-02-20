Премьер Греции заверил туристов, что в стране безопасно, несмотря на землетрясения на Санторини

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заверил, что его страна безопасна для туристов, несмотря на сейсмическую активность на Санторини и других близлежащих островах.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Мицотакис отверг беспокойство, что ситуация с землетрясениями на Санторини ухудшится.

"Никто не может предсказать будущее, но мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что происходит на Санторини, и надеемся, что все пойдет по плану и относительно скоро вернется к нормальному состоянию", – сказал греческий премьер.

Он добавил, что в последние дни фиксируют снижение сейсмической активности на Санторини, что является обнадеживающим сигналом.

"Мы всегда прислушиваемся к мнению ученых и должны быть готовыми ко всем возможным вариантам развития событий", – отметил он.

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас заявил, что страна вскоре создаст эвакуационный порт на острове Санторини, чтобы облегчить безопасную эвакуацию людей в случае более сильного землетрясения.

Самое сильное за этот период землетрясение произошло вечером 10 февраля, магнитуда составила 5,3.