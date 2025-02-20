Партія влади Гренландії проти поспішного референдуму про незалежність

Гренландська партія влади "Інуїт Атакатігііт" (у перекладі з гренландської – "Спільнота людей") заявила, що не буде поспішати з організацією референдуму про незалежність після виборів на острові 11 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Членкиня "Інуїт Атакатігііт", міністерка ресурсів Гренландії Ная Натаніельсен заявила, що політисила не буде "поспіхом ухвалювати рішення" стосовно незалежності.

"У якийсь момент відбудеться референдум. Я не можу сказати, чи це буде наступний виборчий цикл, чи наступний після нього, і що саме він потягне за собою, але я знаю, що ситуація буде розвиватися", – сказала Натаніельсен.

Міністерка наголосила, що Гренландії потрібно створити самодостатню економіку, наприклад за рахунок розвитку туризму та гірничодобувної промисловості.

Відновлення інтересу до Гренландії з боку Сполучених Штатів, зокрема плани Дональда Трампа її купити, активізувало рух за незалежність острова і заклики до швидких переговорів гренландської влади з Данією про відокремлення.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Значним політичним зрушенням стало те, що "Сіумут" ("Вперед"), партнер "Інуїт Атакатігііт" в урядовій коаліції, оголосив про плани застосувати статтю закону 2009 року, що надає Гренландії право вести переговори про повну незалежність.

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