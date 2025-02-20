Партия власти Гренландии против поспешного референдума о независимости

Гренландская партия власти "Инуит Атакатигиит" (в переводе с гренландского – "Сообщество людей") заявила, что не будет спешить с организацией референдума о независимости после выборов на острове 11 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Член "Инуит Атакатигиит", министр ресурсов Гренландии Ная Натаниельсен заявила, что политисила не будет "в спешке принимать решение" о независимости.

"В какой-то момент состоится референдум. Я не могу сказать, будет ли это следующий избирательный цикл или следующий после него, и что именно он повлечет за собой, но я знаю, что ситуация будет развиваться", – сказала Натаниэльсен.

Министр подчеркнула, что Гренландии нужно создать самодостаточную экономику, например за счет развития туризма и горнодобывающей промышленности.

Возобновление интереса к Гренландии со стороны Соединенных Штатов, в частности планы Дональда Трампа ее купить, активизировало движение за независимость острова и призывы к быстрым переговорам гренландских властей с Данией об отделении.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Значительным политическим сдвигом стало то, что "Сиумут" ("Вперед"), партнер "Инуит Атакатигиит" в правительственной коалиции, объявил о планах применить статью закона 2009 года, предоставляющую Гренландии право вести переговоры о полной независимости.

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