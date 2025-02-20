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Туск запропонував три кроки для підтримки України і безпеки Європи

Новини — Четвер, 20 лютого 2025, 19:46 — Іванна Костіна

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував три кроки для посилення підтримки України і зміцнення безпеки Європи.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск вважає, що час розмов минув і прийшла пора діяти.

"Досить говорити, час діяти! 1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Посильмо повітряну поліцію, "Балтійського вартового" та кордони ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!", – наголосив прем’єр Польщі, яка головує в Раді ЄС.

Напередодні литовський президент Гітанас Науседа закликав європейські держави до негайних дій для підтримки України та зміцнення безпеки континенту.

Його пост зʼявився на тлі проведення в Парижі в середу, 19 лютого, другого саміту онлайн, де мають обговорити Україну і європейську безпеку. 

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

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