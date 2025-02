Туск запропонував три кроки для підтримки України і безпеки Європи

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запропонував три кроки для посилення підтримки України і зміцнення безпеки Європи.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Туск вважає, що час розмов минув і прийшла пора діяти.

"Досить говорити, час діяти! 1. Давайте фінансувати нашу допомогу Україні із заморожених російських активів. 2. Посильмо повітряну поліцію, "Балтійського вартового" та кордони ЄС з Росією. 3. Давайте швидко приймемо нові фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС. Негайно!", – наголосив прем’єр Польщі, яка головує в Раді ЄС.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!