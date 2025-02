Туск предложил три шага для поддержки Украины и безопасности Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил три шага для усиления поддержки Украины и укрепления безопасности Европы.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск считает, что время разговоров прошло и пришла пора действовать.

"Хватит говорить, время действовать! 1. Давайте финансировать нашу помощь Украине из замороженных российских активов. 2. Усилим воздушную полицию, "Балтийского часового" и границы ЕС с Россией. 3. Давайте быстро примем новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС. Немедленно!", – подчеркнул премьер Польши, которая председательствует в Совете ЕС.

Enough talking, it’s time to act! 1. Let’s finance our aid for Ukraine from the Russian frozen assets. 2. Let’s strengthen air policing, the Baltic sentry and the EU borders with Russia. 3. Let’s swiftly adopt new fiscal rules to finance the EU security and defence. Now!