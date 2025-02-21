Каллас: переговори з РФ не мають стати потуранням агресії

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що взаємодія між Сполученими Штатами і Росією показує, що Москва не відмовилася від своїх територіальних цілей в Україні.

Її заяву наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Каллас також підкреслила, що умиротворення Росії послужить небезпечним сигналом.

"Ми розуміємо з тих взаємодій, які вони (Росія) провели з американцями, що... вони не відмовилися від своїх цілей", – сказала Каллас у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Йоганнесбурзі.

Вона попередила, що "якщо ми віддаємо все на блюдечку агресору, це посилає сигнал усім агресорам у світі, що ви можете це зробити".

Глава європейської дипломатії підкреслила, що деякі країни приділяють надто багато уваги посередництву, тоді як їм слід було б чинити політичний та економічний тиск на Росію, щоб припинити війну.

"Зараз дещо не береться до уваги той факт, що Росія не хоче миру", – сказала Каллас.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".