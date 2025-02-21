Каллас: переговоры с РФ не должны стать потаканием агрессии

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что взаимодействие между Соединенными Штатами и Россией показывает, что Москва не отказалась от своих территориальных целей в Украине.

Ее заявление приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Каллас также подчеркнула, что умиротворение России послужит опасным сигналом.

"Мы понимаем из тех взаимодействий, которые они (Россия) провели с американцами, что... они не отказались от своих целей", – сказала Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге.

Она предупредила, что "если мы отдаем все на блюдечке агрессору, это посылает сигнал всем агрессорам в мире, что вы можете это сделать".

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что некоторые страны уделяют слишком много внимания посредничеству, тогда как им следовало бы оказывать политическое и экономическое давление на Россию, чтобы прекратить войну.

"Сейчас несколько не принимается во внимание тот факт, что Россия не хочет мира", – сказала Каллас.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".