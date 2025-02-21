В Еврокомиссии после заявлений Трампа напомнили, что войну начала Россия
В Еврокомиссии после заявлений президента США Дональда Трампа подтвердили, что не ставят под сомнение то, что Россия является страной-агрессором.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Анита Хиппер на ежедневном брифинге.
Представителей Еврокомиссии попросили о комментарии относительно заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Украине "не следовало начинать войну".
"Абсолютно понятно, кто в этой ситуации агрессор. Это Россия начала войну. Это продолжение того, что мы уже видели ранее в Грузии, в Сирии, в Украине. Поэтому виновник здесь Россия", – отметила Анита Хиппер.
Она добавила, что ЕС выступает за восстановление территориальной целостности Украины.
"Важно уважать суверенитет и независимость Украины, важно чтобы никакие решения об Украине не разрабатывались без участия Украины и ЕС. Безопасность Украины – это безопасность Евросоюза", – добавил Стефан де Кеерсмакер, заместитель главного спикера ЕК.
Напомним, после заявлений Трампа ряд европейских лидеров и отдельные члены Республиканской партии высказались в защиту Украины и Зеленского.
Также стало известно, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.