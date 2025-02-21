У Франції анонсували огляд рюкзаків учнів для протидії інцидентам у школах

У Франції планують у рамках заходів для протидії насильству у школах почати регулярні огляди рюкзаків на вході у освітні заклади.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це заявила міністерка освіти, колишня прем’єрка Елізабет Борн.

Елізабет Борн оголосила, що хоче швидко почати заходи для протидії насильству у школах та поблизу шкіл.

Серед запропонованих нововведень – неанонсовані перевірки рюкзаків тих, хто заходить до закладів. Цю функцію хочуть доручити поліції.

"Сподіваюся, у співпраці префектів, прокуратури і представників сфери освіти ми можемо регулярно організовувати огляд рюкзаків на вході до шкіл", – зазначила Борн, додавши, що цей інструмент міг би запрацювати вже з весни.

Зараз охорона навчальних закладів не має права власноруч обшукувати рюкзак у разі підозри – дозволений лише візуальний огляд. Також учня можуть попросити викласти вміст рюкзака на стіл у разі певних підозр, але у разі відмови не можуть зобов’язати його зробити це.

Також Борн пропонує нововведення, щоби учні, яких впіймали на тому, що вони принесли у школу ніж чи іншу холодну зброю, надалі повинні були регулярно ходити на бесіди з дисциплінарною комісією.

Нещодавно Національна асамблея Франції у першому читанні підтримала внесений блоком Макрона проєкт щодо посилення відповідальності для неповнолітніх у разі скоєння серйозних злочинів, що задуманий для стримування "все більш неконтрольованого насильства" з боку молодих людей.

Один з таких гучних випадків стався близько двох тижнів тому, коли 16-річний і 17-річний хлопці почали вимагати від 14-річного віддати їм телефон, а після відмови завдали йому тяжких поранень ножем, від яких він невдовзі помер.

На початку лютого набув розголосу інший випадок, коли 17-річному завдали серйозних поранень у дворі навчального закладу.

У Швеції пропонують тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини у 14-річному віці через зростання кількості таких випадків.