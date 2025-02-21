Во Франции анонсировали осмотр рюкзаков учеников для противодействия инцидентам в школах
Во Франции планируют в рамках мер по противодействию насилию в школах начать регулярные осмотры рюкзаков на входе в образовательные учреждения.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр образования, бывший премьер Элизабет Борн.
Борн объявила, что хочет быстро начать меры для противодействия насилию в школах и вблизи школ.
Среди предложенных нововведений – неанонсированные проверки рюкзаков тех, кто заходит в заведения. Эту функцию хотят поручить полиции.
"Надеюсь, в сотрудничестве префектов, прокуратуры и представителей сферы образования мы можем регулярно организовывать осмотр рюкзаков на входе в школы", – отметила Борн, добавив, что этот инструмент мог бы заработать уже с весны.
Сейчас охрана учебных заведений не имеет права собственноручно обыскивать рюкзак в случае подозрения – разрешен только визуальный осмотр. Также ученика могут попросить выложить содержимое рюкзака на стол в случае определенных подозрений, но в случае отказа не могут обязать его сделать это.
Также Борн предлагает нововведение, чтобы ученики, которых поймали на том, что они принесли в школу нож или другое холодное оружие, в дальнейшем должны были регулярно ходить на беседы с дисциплинарной комиссией.
Также недавно Национальная ассамблея Франции в первом чтении поддержала внесенный блоком Макрона проект по усилению ответственности для несовершеннолетних в случае совершения серьезных преступлений, который задуман для сдерживания "все более неконтролируемого насилия" со стороны молодых людей.
Один из таких громких случаев произошел около двух недель назад, когда 16-летний и 17-летний парни начали требовать от 14-летнего отдать им телефон, а после отказа нанесли ему тяжелые ранения ножом, от которых он вскоре скончался.
В начале февраля получил огласку другой случай, когда 17-летнему нанесли серьезные ранения во дворе учебного заведения.
В Швеции предлагают временно усилить ответственность за тяжкие преступления в 14-летнем возрасте из-за роста количества таких случаев.