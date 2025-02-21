Во Франции анонсировали осмотр рюкзаков учеников для противодействия инцидентам в школах

Во Франции планируют в рамках мер по противодействию насилию в школах начать регулярные осмотры рюкзаков на входе в образовательные учреждения.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом заявила министр образования, бывший премьер Элизабет Борн.

Борн объявила, что хочет быстро начать меры для противодействия насилию в школах и вблизи школ.

Среди предложенных нововведений – неанонсированные проверки рюкзаков тех, кто заходит в заведения. Эту функцию хотят поручить полиции.

"Надеюсь, в сотрудничестве префектов, прокуратуры и представителей сферы образования мы можем регулярно организовывать осмотр рюкзаков на входе в школы", – отметила Борн, добавив, что этот инструмент мог бы заработать уже с весны.

Сейчас охрана учебных заведений не имеет права собственноручно обыскивать рюкзак в случае подозрения – разрешен только визуальный осмотр. Также ученика могут попросить выложить содержимое рюкзака на стол в случае определенных подозрений, но в случае отказа не могут обязать его сделать это.

Также Борн предлагает нововведение, чтобы ученики, которых поймали на том, что они принесли в школу нож или другое холодное оружие, в дальнейшем должны были регулярно ходить на беседы с дисциплинарной комиссией.

Также недавно Национальная ассамблея Франции в первом чтении поддержала внесенный блоком Макрона проект по усилению ответственности для несовершеннолетних в случае совершения серьезных преступлений, который задуман для сдерживания "все более неконтролируемого насилия" со стороны молодых людей.

Один из таких громких случаев произошел около двух недель назад, когда 16-летний и 17-летний парни начали требовать от 14-летнего отдать им телефон, а после отказа нанесли ему тяжелые ранения ножом, от которых он вскоре скончался.

В начале февраля получил огласку другой случай, когда 17-летнему нанесли серьезные ранения во дворе учебного заведения.

В Швеции предлагают временно усилить ответственность за тяжкие преступления в 14-летнем возрасте из-за роста количества таких случаев.