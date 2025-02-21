Зеленський поговорив із Шольцом про "справедливий мир" для України

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц у пʼятницю, 21 лютого, провели телефонну розмову, присвячену передусім російській агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник німецького уряду Штефен Гебештрайт.

Під час розмови лідери обговорили "поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні", повідомили в уряді ФРН.

Як зазначається, Шольц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами "до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру".

Також сторони погодились, що Україна повинна брати участь у "переговорах про мир" на своїй території, а питання, пов'язані з безпекою Європи, "повинні обговорюватися разом з європейцями".

Нагадаємо, в останні дні з боку Трампа на адресу Володимира Зеленського пролунали низка різких заяв. Зокрема, президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів".

А 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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