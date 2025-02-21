Зеленский поговорил с Шольцом о "справедливом мире" для Украины

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 21 февраля, провели телефонный разговор, посвященный прежде всего российской агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил спикер немецкого правительства Штефен Гебештрайт.

Во время разговора лидеры обсудили "текущую военную и гуманитарную ситуацию, а также пути достижения справедливого мира в Украине", сообщили в правительстве ФРГ.

Как отмечается, Шольц заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину в тесной координации с европейскими и международными партнерами "до достижения справедливого, всеобъемлющего и длительного мира".

Также стороны согласились, что Украина должна участвовать в "переговорах о мире" на своей территории, а вопросы, связанные с безопасностью Европы, "должны обсуждаться вместе с европейцами".

Напомним, в последние дни со стороны Трампа в адрес Владимира Зеленского прозвучали ряд резких заявлений. В частности, президент США назвал Зеленского "диктатором без выборов".

А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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