Парламент Болгарії виступив проти розміщення своїх військ в Україні

Народні збори Болгарії в пʼятницю, 21 лютого, проголосували за декларацію, яка суттєво обмежує підстави для потенційного розгортання болгарських військ в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sofia Globe.

Ухвалена болгарськими депутатами декларація закликає до встановлення тривалого і справедливого миру в Україні шляхом переговорів за участю всіх безпосередньо зачеплених сторін, зокрема Болгарію.

Також документ висловлює позицію болгарських Народних зборів щодо неучасті болгарських військ у військових діях в Україні.

Там наголошується, шо болгарські збройні сили не можуть брати участь у військових діях в Україні поза межами союзницьких зобов'язань країни в НАТО та інших міжнародних зобов'язань у межах ЄС, ООН та ОБСЄ.

Депутати правлячої більшості заявили, що метою декларації є насамперед заспокоєння болгарської громадськості на тлі обговорення на Заході можливої "миротворчої місії" в Україні.

Британське видання The Times повідомило, що Велика Британія розглядає можливість відправити в Україну винищувачі Typhoon для здійснення місії з повітряного патрулювання.

Як вважає британська сторона, такий крок міг би допомогти уникнути розміщення великої кількості військ на українській території.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.