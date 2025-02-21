Парламент Болгарии выступил против размещения своих войск в Украине

Народное собрание Болгарии в пятницу, 21 февраля, проголосовало за декларацию, которая существенно ограничивает основания для потенциального развертывания болгарских войск в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sofia Globe.

Принятая болгарскими депутатами декларация призывает к установлению длительного и справедливого мира в Украине путем переговоров с участием всех непосредственно затронутых сторон, в частности Болгарию.

Также документ выражает позицию болгарского Народного собрания относительно неучастия болгарских войск в военных действиях в Украине.

Там отмечается, что болгарские вооруженные силы не могут участвовать в военных действиях в Украине вне союзнических обязательств страны в НАТО и других международных обязательств в рамках ЕС, ООН и ОБСЕ.

Депутаты правящего большинства заявили, что целью декларации является прежде всего успокоение болгарской общественности на фоне обсуждения на Западе возможной "миротворческой миссии" в Украине.

Британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.