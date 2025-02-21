Глава Гагаузії просить Трампа на Х припинити фінансування Молдови

Башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яка повʼязана з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором, закликала президента США Дональда Трампа "припинити будь-яку підтримку" влади в Молдові.

Свого листа вона опублікувала англійською мовою на X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У листі до Трампа Гуцул стверджує, що партія влади Молдови "Дія і солідарність" і президентка Мая Санду нібито запровадили в країні "політичний тероризм", заборонивши проросійську партію "Шор".

Крім того, каже башкан, Кишинів начебто спрямовує американську допомогу на фінансування пропаганди на свою користь і підкуп європейських і американських політиків.

"Прошу вас припинити фінансування цього злочинного режиму і підтримати організацію чесних парламентських виборів у Молдові цього року. Допоможіть нам відновити демократію і верховенство права, засновані на повазі до громадян, їх прав і свобод, наших традиційних цінностей і нашої віри!" – додала Гуцул.

Євгенія Гуцул після приходу до влади в Гагаузії не раз їздила до Москви та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві.

У Молдові проти Гуцул порушена кримінальна справа про незаконне партійне фінансування.

Крім того, вона перебуває під санкціями Європейського Союзу та США.