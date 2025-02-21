Глава Гагаузии просит Трампа на Х прекратить финансирование Молдовы

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которая связана с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором, призвала президента США Дональда Трампа "прекратить любую поддержку" власти в Молдове.

Свое письмо она опубликовала на английском языке на X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В письме к Трампу Гуцул утверждает, что партия власти Молдовы "Действие и солидарность" и президент Майя Санду якобы ввели в стране "политический терроризм", запретив пророссийскую партию "Шор".

Кроме того, говорит башкан, Кишинев якобы направляет американскую помощь на финансирование пропаганды в свою пользу и подкуп европейских и американских политиков.

"Прошу вас прекратить финансирование этого преступного режима и поддержать организацию честных парламентских выборов в Молдове в этом году. Помогите нам восстановить демократию и верховенство права, основанные на уважении к гражданам, их прав и свобод, наших традиционных ценностей и нашей веры!" – добавила Гуцул.

Евгения Гуцул после прихода к власти в Гагаузии не раз ездила в Москву и входит в пророссийское объединение молдавской оппозиции "Победа", созданное в Москве.

В Молдове против Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном партийном финансировании.

Кроме того, она находится под санкциями Европейского Союза и США.