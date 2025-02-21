Сійярто розповів, як Угорщина на прохання РФ допомогла постачати газ у Придністров'я

Контракт на постачання газу невизнаному Придністров'ю підписав газовий трейдер з угорським капіталом.

Про це повідомив у п'ятницю міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на пресконференції з генеральним секретарем Австрійської партії свободи (FPÖ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.

Сійярто підтвердив, що кілька тижнів тому до нього звернувся з цього приводу російський віцепрем'єр, відповідальний за енергетику.

"Тоді я провів переговори з кількома енергетичними компаніями з угорським капіталом, а також з міністром закордонних справ Молдови, і в результаті цих переговорів компанія з угорським капіталом дійсно буде транспортувати природний газ до Придністровського регіону", – розповів він.

Міністр не сказав, про яку саме компанію йдеться.

Нагадаємо, до 10 лютого Придністров’я отримувало газ за рахунок першого траншу європейської допомоги, після чого відмовилось прийняти наступну допомогу від ЄС і заявило, що купуватиме газ за кредитні гроші, надані Росією.

11 лютого "Молдовагаз" прокачав у Придністров’я 3 млн кубометрів газу "у борг" для підтримання стабільної роботи газотранспортної системи. 12 лютого повідомляли, що "Молдовагаз" за надану "Тираспольтрансгазом" передплату купує для Придністров’я 2,59 млн кубометрів газу на біржі у Румунії.

А 14 лютого Придністров’я почало отримувати газ від угорської компанії за посередництва "Молдовагазу", сплачуючи за нього завдяки російському кредиту.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь