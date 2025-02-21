Сийярто рассказал, как Венгрия по просьбе РФ помогла поставлять газ в Приднестровье

Контракт на поставку газа непризнанному Приднестровью подписал газовый трейдер с венгерским капиталом.

Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Австрийской партии свободы (FPÖ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

Сийярто подтвердил, что несколько недель назад к нему обратился по этому поводу российский вице-премьер, ответственный за энергетику.

"Тогда я провел переговоры с несколькими энергетическими компаниями с венгерским капиталом, а также с министром иностранных дел Молдовы, и в результате этих переговоров компания с венгерским капиталом действительно будет транспортировать природный газ в Приднестровский регион", – рассказал он.

Министр не сказал, о какой именно компании идет речь.

Напомним, до 10 февраля Приднестровье получало газ за счет первого транша европейской помощи, после чего отказалось принять следующую помощь от ЕС и заявило, что будет покупать газ за кредитные деньги, предоставленные Россией.

11 февраля "Молдовагаз" прокачал в Приднестровье 3 млн кубометров газа "в долг" для поддержания стабильной работы газотранспортной системы. 12 февраля сообщалось, что "Молдовагаз" за предоставленную "Тираспольтрансгазом" предоплату покупает для Приднестровья 2,59 млн кубометров газа на бирже в Румынии.

А 14 февраля Приднестровье начало получать газ от венгерской компании при посредничестве "Молдовагаза", оплачивая его благодаря российскому кредиту.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь