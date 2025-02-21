У Берліні чоловіка важко поранили біля меморіалу Голокосту, нападника шукають

У Берліні невідомий напав на чоловіка біля меморіалу жертвам Голокосту ввечері в пʼятницю, 21 лютого, і важко поранив його ножем.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Речник берлінської поліції Флоріан Нат повідомив, що в результаті нападу "колючо-ріжучою зброєю" постраждав чоловік. Він перебуває в лікарні, його особа поки не встановлена.

Свідки нападу стверджують, що бачили чоловіка, який тікав від місця нападу – імовірно, саме він і завдав поранень постраждалому.

Поліція розпочала масштабну операцію для пошуку нападника. Територія навколо меморіалу Голокосту була оточена, для чого задіяли три пожежні машини та десяток поліцейських автомобілів.

Меморіал Голокосту в Берлін-Мітте розташований неподалік від Бранденбурзьких воріт і Потсдамської площі. Меморіал вшанування пам'яті вбитих євреїв Європи, споруджений федеральним урядом у 2005 році, складається з понад 2700 бетонних стел.

Навпроти меморіалу також розташоване посольство США. Невідомо, чи це якось повʼязано зі злочином.

Минулого місяця в німецькому місті Ганновер зруйнували квіткові вінки, покладені у пам'ять про жертв Голокосту біля меморіального комплексу "Ахлем".