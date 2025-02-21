В Берлине мужчину тяжело ранили возле мемориала Холокоста, нападающего ищут

В Берлине неизвестный напал на мужчину у мемориала жертвам Холокоста вечером в пятницу, 21 февраля, и тяжело ранил его ножом.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Представитель берлинской полиции Флориан Нат сообщил, что в результате нападения "колюще-режущим оружием" пострадал мужчина. Он находится в больнице, его личность пока не установлена.

Свидетели нападения утверждают, что видели мужчину, который убегал от места нападения – вероятно, именно он и нанес ранения пострадавшему.

Полиция начала масштабную операцию для поиска нападавшего. Территория вокруг мемориала Холокоста была оцеплена, для чего задействовали три пожарные машины и десяток полицейских автомобилей.

Мемориал Холокоста в Берлин-Митте расположен неподалеку от Бранденбургских ворот и Потсдамской площади. Мемориал памяти убитых евреев Европы, построенный федеральным правительством в 2005 году, состоит из более 2700 бетонных стел.

Напротив мемориала также расположено посольство США. Неизвестно, связано ли это как-то с преступлением.

В прошлом месяце в немецком городе Ганновер разрушили цветочные венки, возложенные в память о жертвах Холокоста возле мемориального комплекса "Ахлем".