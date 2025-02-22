Сибіга "узгодив дипломатичні зусилля" з Каллас і главою МЗС Франції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в суботу, 22 лютого, провів телефонні розмови з високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас і главою МЗС Франції Жаном-Ноелем Барро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга повідомив у X (Twitter), що обговорив із Каллас останні міжнародні події та "узгодив кроки напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії".

"Дякую ЄС за те, що він твердо стоїть на боці України – на боці правди, миру, свободи, справедливості та територіальної цілісності", – зазначив він.

Із французьким колегою глава МЗС України також "скоординував дипломатичні зусилля" напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії та подякував за підтримку України.

Як відомо, в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз готується оголосити про великий пакет підтримки Києва.

За інформацією ЗМІ, вартість пакета може становити 20 мільярдів євро, і до нього увійдуть як озброєння та підготовка українських військових, так і фінансова допомога.