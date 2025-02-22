Сибига "согласовал дипломатические усилия" с Каллас и главой МИД Франции
Министр иностранных дел Андрей Сибига в субботу, 22 февраля, провел телефонные разговоры с высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас и главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сибига сообщил в X (Twitter), что обсудил с Каллас последние международные события и "согласовал шаги накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России".
"Спасибо ЕС за то, что он твердо стоит на стороне Украины – на стороне правды, мира, свободы, справедливости и территориальной целостности", – отметил он.
С французским коллегой глава МИД Украины также "скоординировал дипломатические усилия" накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России и поблагодарил за поддержку Украины.
Как известно, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз готовится объявить о большом пакете поддержки Киева.
По информации СМИ, стоимость пакета может составлять 20 миллиардов евро, и в него войдут как вооружение и подготовка украинских военных, так и финансовая помощь.