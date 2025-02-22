В Берлине задержали гражданина РФ, который мог планировать теракт возле посольства Израиля

Правоохранители Германии на этой неделе задержали 18-летнего гражданина России по подозрению в планировании теракта против посольства Израиля в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По информации немецких спецслужб, о намерениях задержанного россиянина – которого идентифицируют как Ахмад Э. – стало известно еще в январе. Его считают членом группы, которая планировала выехать в Сомали и присоединиться к террористам ИГИЛ.

Как утверждает Welt, задержанный проживал в Потсдаме. Его задержали в аэропорту Берлин-Бранденбург, когда он планировал выехать в Саудовскую Аравию и, вероятно, присоединиться к знакомым в Сомали.

Перед задержанием, как установили правоохранители Германии, мужчина намеревался совершить нападение на посольство Израиля в Берлине, о чем свидетельствуют данные на его электронных устройствах.

Во время обыска дома в Потсдаме, где мог жить задержанный россиянин, в субботу полиция изъяла предмет, похожий на взрывчатку.

Расследование по делу продолжается по подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству. Других подробностей немецкие правоохранители пока не приводят.

Напомним, в декабре 2024 года в немецких федеральных землях Гессен и Баден-Вюртемберг арестовали трех сторонников террористической организации "Исламское государство", которые планировали теракт.

В начале года также стало известно об аресте в Германии гражданина России Зелимхана Д., который собирал средства на помощь ИГИЛ.