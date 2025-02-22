Шольц вважає, що ще може залишитись канцлером після виборів до Бундестагу

Канцлер Німеччини й лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц оптимістично оцінює свої шанси на переобрання й збереження посади після виборів до Бундестагу 23 лютого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі DPA.

Під час візиту до свого рідного виборчого округу в Потсдамі в суботу Шольц висловив упевненість, що, як і минулого разу, "знову зможе перемогти".

Свій оптимізм він пояснив тим, що велика кількість виборів у Німеччині ще не визначились із тим, за кого віддати свій голос.

"Я не вірю в дива, але я вірю в перемогу на виборах. Я переконаний, що цього разу багато людей визначаться лише на виборчій дільниці", – сказав канцлер ФРН.

На його думку, багато німців вирішать віддати голос за Соціал-демократичну партію, "щоб ми були достатньо сильними і щоб уряд міг продовжити роботу під моїм керівництвом".

Олаф Шольц балотується від округу в Потсдамі, де так само висувається, серед інших, міністерка закордонних справ його ж уряду від Партії зелених Анналена Бербок.

Соціал-демократична партія Шольца, однак, відстає в опитуваннях громадської думки напередодні виборів, тож шансів на те, що він обійматиме посаду канцлера ще один термін, наразі вкрай невеликі.

Нещодавно глава уряду Німеччини – якому виповнилось 66 років, що дає право виходу на пенсію – також сказав, що не хоче продовжувати кар'єру після завершення свого канцлерства.