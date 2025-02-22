Шольц считает, что еще может остаться канцлером после выборов в Бундестаг

Канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц оптимистично оценивает свои шансы на переизбрание и сохранение должности после выборов в Бундестаг 23 февраля.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии DPA.

Во время визита в свой родной избирательный округ в Потсдаме в субботу Шольц выразил уверенность, что, как и в прошлый раз, "снова сможет победить".

Свой оптимизм он объяснил тем, что большое количество выборов в Германии еще не определились с тем, за кого отдать свой голос.

"Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие люди определятся только на избирательном участке", – сказал канцлер ФРГ.

По его мнению, многие немцы решат отдать голос за Социал-демократическую партию, "чтобы мы были достаточно сильными и чтобы правительство могло продолжить работу под моим руководством".

Олаф Шольц баллотируется от округа в Потсдаме, где так же выдвигается, среди прочих, министр иностранных дел его же правительства от Партии зеленых Анналена Бербок.

Социал-демократическая партия Шольца, однако, отстает в опросах общественного мнения накануне выборов, поэтому шансов на то, что он будет занимать пост канцлера еще один срок, пока крайне невелики.

Недавно глава правительства Германии – которому исполнилось 66 лет, что дает право выхода на пенсию – также сказал, что не хочет продолжать карьеру после завершения своего канцлерства.