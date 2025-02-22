Bloomberg: ЕС снова проверяет, выйдет ли конфисковать часть замороженных активов РФ

Европейский Союз изучает дополнительные способы использования замороженных на его территории активов России, включая их конфискацией для возмещения убытков Украины.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства Bloomberg, чиновники ЕС обсуждают различные пути использования российских активов в рамках Международной компенсационной комиссии.

Это – механизм, который должен быть создан под эгидой Совета Европы для возмещения украинцам убытков от российской агрессии; в Украине прогнозировали его запуск в 2025 году.

Источники Bloomberg говорят, что в Евросоюзе обсуждают теоретический вариант конфискации замороженных активов России, если она откажется возмещать убытки.

Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами России по возмещению ущерба в потенциальном мирном соглашении, отметили собеседники агентства.

Другой вариант, который обсуждается в Евросоюзе, предполагает, что страны-члены получат полномочия конфисковать суверенные активы России, чтобы компенсировать разрушения энергетической инфраструктуры Украины, говорится в материале агентства.

В этом контексте чиновники Евросоюза выясняют, возможна ли такая конфискация на основании, к примеру, решения Международного уголовного суда и соответствует ли она уголовному законодательству стран – членов ЕС.

По данным Bloomberg, вариант полной конфискации российских активов отклонили отдельные страны-члены, в частности Германия и Франция, из-за правовых и экономических последствий такого шага.

ЕС, страны "Группы семи" и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в виде ценных бумаг и наличности, в основном через бельгийский клиринговый центр Euroclear.

Санкции, введенные против российских граждан, привели к замораживанию активов на сумму еще около 58 миллиардов долларов активов.

По данным Reuters, Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на пятую часть страны, которую оккупируют российские войска.