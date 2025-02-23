Лидеров ЕС созывают на экстренный саммит 6 марта по "долгосрочной безопасности Украины"

Президент Европейского Совета Антониу Кошта объявил о проведении внеочередного заседания Евросовета в четверг, 6 марта, которое будет посвящено долгосрочной безопасности в Украине и Европе.

Об этом Кошта написал на своей странице в социальной сети Х ("Twitter"), передает "Европейская правда".

Внеочередной саммит лидеров Европейского Союза состоится 6 марта и будет обсуждать европейскую оборону и Украину, сообщил Антониу Кошта.

"Я решил созвать специальный Европейский Совет на 6 марта. Мы живем в определяющий момент для Украины и европейской безопасности. Во время моих консультаций с европейскими лидерами я услышал общее стремление ответить на эти вызовы на уровне ЕС", – написал он.

I have decided to convene a special European Council on 6 March.



We are living a defining moment for Ukraine and European security.



In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence… – António Costa (@eucopresident) February 23, 2025

Кошта также подчеркнул, что европейские лидеры выразили стремление "укрепить европейскую оборону и сделать решительный вклад в мир на нашем континенте и долгосрочную безопасность Украины".

"Я буду продолжать работать вместе с (президентом Европейской комиссии) Урсулой фон дер Ляйен и всеми государствами-членами, чтобы быть готовыми к принятию решений 6 марта", – подчеркнул Антониу Кошта.

Напомним, что на следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершат визиты в США. Перед этим они обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.