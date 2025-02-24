Каллас заявила, что в месседжах из США "сильно представлен" российский нарратив

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас констатировала, что месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.

Об этом Каллас заявила журналистам перед началом Совета ЕС по иностранным делам, передает корреспондент "Европейской правды".

Кроме критики месседжей из США, главный дипломат ЕС Кая Каллас также прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Если посмотреть на месседжи, которые поступают из Соединенных Штатов, то понятно, что российский нарратив там очень сильно представлен", – подчеркнула Каллас.

Заявления Трампа в отношении Зеленского Каллас назвала "довольно интересными".

"Эти высказывания достаточно интересны. Я имею в виду "диктатора". Сначала, когда я услышала об этом, то был уверен, что он (Трамп) ошибается и путает двух людей, потому что у Путина не было выборов, в России не было выборов 25 лет", – рассказала она.

Кая Каллас подчеркнула, что президент "Зеленский – избранный на свободных и честных выборах".

"Во время войны нельзя проводить выборы. Многие страны имеют в своих конституциях такие пункты. Почему? Потому что на выборах вы всегда боретесь между собой, и это не в той ситуации, когда у вас есть фактически внешний враг, на котором вы должны сосредоточить свои силы", – пояснила она свою позицию относительно возможных выборов в Украине.

"Пока что Путин и Россия не хотят мира", – констатировала также Каллас.

Ранее сообщалось, что высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас едет в США 25 февраля.

24 февраля Совет ЕС по иностранным делам утвердил 16-й пакет санкций против России.