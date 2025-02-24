Мерц запросив Нетаньягу до Німеччини та пообіцяв убезпечити від арешту МКС

Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, що виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив у понеділок, 24 лютого, що запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу відвідати країну і знайде спосіб зробити це, щоб той не був заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц розповів, що поспілкувався з Нетаньягу телефоном та сказав йому, що "знайде шляхи і засоби для того, щоб він відвідав Німеччину і повернувся назад, не будучи заарештованим".

"Я вважаю абсолютно абсурдною ідею, що прем'єр-міністр Ізраїлю не може відвідати Німеччину", – заявив він.

В офісі Нетаньягу своєю чергою повідомили, що ізраїльський прем’єр привітав Мерца, а лідер блоку ХДС/ХСС сказав лідеру Ізраїлю, що запросить його до Німеччини "всупереч скандальному рішенню Міжнародного кримінального суду, який назвав прем'єр-міністра військовим злочинцем".

В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

Наприкінці січня Мерц заявив, що у разі обрання його очільником уряду він покладе край "фактичному ембарго" на експорт певних видів озброєнь Ізраїлю, а також натякнув, що не виконає ордер МКС на арешт Нетаньягу.

А 6 лютого американський президент Дональд Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

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