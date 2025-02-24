Мерц пригласил Нетаньяху в Германию и пообещал обезопасить от ареста МКС

Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, выигравший парламентские выборы в Германии, заявил в понедельник, 24 февраля, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить страну и найдет способ сделать это, чтобы тот не был арестован по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом Мерц сказал во время пресс-конференции, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Мерц рассказал, что пообщался с Нетаньяху по телефону и сказал ему, что "найдет пути и средства для того, чтобы он посетил Германию и вернулся обратно, не будучи арестованным".

"Я считаю абсолютно абсурдной идею, что премьер-министр Израиля не может посетить Германию", – заявил он.

В офисе Нетаньяху в свою очередь сообщили, что израильский премьер поздравил Мерца, а лидер блока ХДС/ХСС сказал лидеру Израиля, что пригласит его в Германию "вопреки скандальному решению Международного уголовного суда, который назвал премьер-министра военным преступником".

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

В конце января Мерц заявил, что в случае избрания его главой правительства он положит конец "фактическому эмбарго" на экспорт определенных видов вооружений Израиля, а также намекнул, что не выполнит ордер МУС на арест Нетаньяху.

А 6 февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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