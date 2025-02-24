Зеленський заявив, що мав "хорошу" розмову з Трампом на засіданні G7

Президент Володимир Зеленський провів розмову із своїм американським візаві Дональдом Трампом у межах засідання країн G7 та висловив надію на продовження підтримки України з боку США.

Про це він сказав під час зустрічі із представниками ЗМІ, пише "Європейська правда".

У понеділок, 24 лютого, у день третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії на територію України відбулося засідання G7.

"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова в рамках засідання країн "великої сімки" під керівництвом Канади", – заявив Зеленський.

Український президент подякував Канаді за організацію цієї зустрічі.

"Ми дуже сподіваємося на те, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів. Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами", – наголосив український президент.

Варто звернути увагу, що у цей день до Трампа прибув із візитом французький президент Емманюель Макрон. ЗМІ повідомляли, що лідери США та Франції мали обговорити події в Україні.

Агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати погрожують відкликати підтримку спільної заяви держав "Групи семи" до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.