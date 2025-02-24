Зеленский заявил, что провел "хороший" разговор с Трампом на заседании G7

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим американским визави Дональдом Трампом в рамках заседания стран G7 и выразил надежду на продолжение поддержки Украины со стороны США.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 24 февраля, в день третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины состоялось заседание G7.

"Что касается Дональда Трампа... Только что у нас был разговор. Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран "большой семерки" под руководством Канады", – заявил Зеленский.

Украинский президент поблагодарил Канаду за организацию этой встречи.

"Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку наподобие других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами", – подчеркнул украинский президент.

Стоит обратить внимание, что в этот день к Трампу прибыл с визитом французский президент Эмманюэль Макрон. СМИ сообщали, что лидеры США и Франции должны были обсудить события в Украине.

Агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты угрожают отозвать поддержку совместного заявления государств "Группы семи" к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Также напомним, что по некоторым данным администрация Дональда Трампа попросила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.