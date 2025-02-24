Стефанішина дорікнула за резолюцію США в ООН без осуду російської агресії

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина дорікнула за внесену США резолюцію щодо російсько-української війни без осуду агресії, хоч і не згадала країну-ініціатора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільному засіданні Єврокомісії та українського уряду у Києві 24 лютого.

Стефанішина висловила жаль з приводу підтримки у Генасамблеї ООН резолюції без осуду російської агресії, та протиставила цьому однозначну підтримку України з боку ЄС.

"Дуже важливо що у ці турбулентні часи, у ці години, коли проходить засідання Генасамблеї ООН, коли є різні резолюції та ініціативи, де ставлять під питання агресію РФ проти України, ставлять під питання, хто є агресором, а хто жертвою, ЄС стоїть на боці України і говорить про необхідність притягнення до відповідальності і закладає юридичну основу для спеціального трибуналу", – сказала Стефанішина.

Нагадаємо, увечері 24 лютого Генасаблея ООН 93 голосами підтримала резолюцію США до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де уникли осуду російської агресії. Водночас через внесені до документа поправки США утрималися під час голосування за фінальну версію резолюції.

Паралельно у понеділок Генеральна асамблея ООН схвалила тими ж 93 голосами українську резолюцію із засудженням російської агресії.

Сполучені Штати проголосували проти – поруч з Росією і менш як двома десятками інших країн.