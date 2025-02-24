Стефанишина упрекнула за резолюцию США в ООН без осуждения российской агрессии

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина упрекнула за внесенную США резолюцию по российско-украинской войне без осуждения агрессии, хотя и не упомянула страну-инициатора.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместном заседании Еврокомиссии и украинского правительства в Киеве 24 февраля.

Стефанишина выразила сожаление по поводу поддержки в Генассамблее ООН резолюции без осуждения российской агрессии, и противопоставила этому однозначную поддержку Украины со стороны ЕС.

"Очень важно, что в эти турбулентные времена, в эти часы, когда проходит заседание Генассамблеи ООН, когда есть различные резолюции и инициативы, где ставят под вопрос агрессию РФ против Украины, ставят под вопрос, кто является агрессором, а кто жертвой, ЕС стоит на стороне Украины и говорит о необходимости привлечения к ответственности и закладывает юридическую основу для специального трибунала", – сказала Стефанишина.

Напомним, вечером 24 февраля Генассамблея ООН 93 голосами поддержала резолюцию США к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, где избежали осуждения российской агрессии. В то же время из-за внесенных в документ поправок США воздержались во время голосования за финальную версию резолюции.

Параллельно в понедельник Генеральная ассамблея ООН одобрила теми же 93 голосами украинскую резолюцию с осуждением российской агрессии.

Соединенные Штаты проголосовали против – рядом с Россией и менее чем двумя десятками других стран.