67% німців підтримують військову допомогу Україні

Переважна більшість громадян Німеччини підтримують надання військової допомоги Україні, при цьому значна частина виступає за посилення допомоги.

Про це свідчать результати опитування дослідницької групи Wahlen для ZDF frontal, передає "Європейська правда".

Репрезентативне опитування показало, що 67% німців підтримують військову підтримку України з боку Німеччини.

27% респондентів виступають за збільшення військової підтримки Києва з боку Німеччини. 40% вважають, що Німеччина повинна продовжувати підтримувати країну, на яку напала Росія, як вона це робила досі.

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Ще 27% висловилися за скорочення поставок зброї Україні.

"Для мене примітно, що – якщо взяти разом тих, хто хоче продовжувати підтримувати Україну – нас 67%, що є явною більшістю", – пояснила експертка з питань безпеки Яна Пульєрін з Європейської ради з міжнародних відносин в інтерв'ю ZDF frontal.

"Це означає, що втома від України, про яку іноді говорять політики, не відображається на населенні", – додала вона.

Підтримка є більшою на заході Німеччини, ніж на сході країни: на заході 70% людей виступають за постачання зброї – 28% за більшу підтримку, 42% за те, щоб допомога була такою ж, як і раніше.

На сході більшість (53%) підтримують військову підтримку України з боку Німеччини – 20% східних німців виступають за більшу підтримку, а 33% – за надання допомоги в тому ж обсязі, що й раніше.

Серед виборців "Зелених" особливо високий рівень схвалення збільшення поставок німецької зброї в Україну. 45% людей, які мають намір голосувати за партію, виступають за більшу підтримку. Лише прихильники "Альтернативи для Німеччини" (79%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (52%) виступають за зменшення військової підтримки.

Як повідомлялося, серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.

Нагадаємо, більшість чеських громадян не висловлюють цікавість ситуацією в Україні, а майже 60% з них не схвалюють дій уряду Чехії з підтримки держави в захисті від повномасштабної російської агресії.