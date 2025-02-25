Поддержка Украины оружием и деньгами встречает все больше неприятия со стороны многих немцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Insa для t-online, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.

В противовес этому, 28% хотят, чтобы следующее правительство направило оружие и деньги Украине. Между тем 7% немцев хотят помочь Украине только деньгами, а еще 8% – только оружием.

6% не определились, а 3% немцев этот вопрос безразличен.

Если взглянуть на результаты последнего онлайн-опроса немного глубже, то можно увидеть, что 51% женщин хотят прекратить поддержку Украины и 40% мужчин. В противоположность этому, 35% мужчин хотят продолжать отправлять оружие и деньги в Украину, и только 22% женщин.

Интересно также возрастное распределение: большинство немцев в возрасте от 18 до 29 лет (57%) хотят, чтобы следующее правительство прекратило поддержку Украины. В противоположность этому, только 28% немцев старше 70 лет не хотят отправлять оружие или деньги в Украину.

Поддержка Украины также более распространена на западе Германии. 42% западных немцев хотят прекратить помощь, по сравнению с 61% в Восточной Германии. 30% жителей Западной Германии хотят продолжать поддерживать Украину оружием и деньгами. Однако это касается лишь 21% немцев на востоке.

Когда речь идет о названиях партий, одна партия выделяется особенно: 72% избирателей "Зеленых" хотят продолжать поддерживать Украину деньгами и оружием – это, безусловно, самый сильный показатель. За ними следуют 45% избирателей Свободной демократической партии, а также треть избирателей Союза. Большинство "Альтернативы для Германии" и Альянса Сары Вагенкнехт хотят прекратить поддержку Украины (по 79%).

Опрос проводился онлайн 24 февраля 2025 года. Было опрошено 1 000 жителей Германии в возрасте от 18 лет и старше; на вопрос о том, каким партиям они отдают предпочтение, ответили только 834 респондента. Опрос является репрезентативным.

В репрезентативном опросе, проведенном исследовательской группой Wahlen в начале февраля 2025 года, 67% немцев высказались за продолжение военной поддержки Украины. 27% респондентов даже высказались за увеличение военной поддержки Киева со стороны Германии.

Как сообщалось, среди поляков выросло количество противников предоставления военной помощи Украине – за продолжение помощи выступают 49%.